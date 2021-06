Bruttissime notizie per Timothy Castagne, che si è infortunato ieri nel match tra il suo Belgio e la Russia. Deve dire addio ad Euro 2020.

L’ex calciatore dell’Atalanta ha rimediato una doppia frattura in uno scontro di gioco nel match di ieri. Castagne è rientrato in Belgio con la squadra e si deve sottoporre ad intervento chirurgico; addio europeo per lui, insomma.

A riportarlo è la nazionale belga stessa. Al giocatore, un augurio di pronta guarigione.

