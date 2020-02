L’AIA ha comunicato le designazioni ufficiali per quanto riguarda la prossima giornata di Serie A, con le scelte per Brescia-Napoli. Orsato scelto per il match.

La partita si giocherà domani sera alle 20 e 45 e sarà il primo anticipo della prossima giornata di campionato. Di seguito la sestina completa per Brescia-Napoli:

Arbitro: Orsato

Assistenti: Giallatini – Vecchi

IV Uomo: Marinelli

Var: Chiffi

Avar: Preti.

