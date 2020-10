Il Genoa ha rilasciato una nota ufficiale sugli ultimi tamponi effettuati dopo il focolaio scoppiato nella scorsa settimana.

Buone notizie dal club rossoblù, dato che non sono risultati altri positivi dopo i test. A seguire la nota ufficiale:

“Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sono emerse nuove positività al Covid-19 tra i propri tesserati e membri dello staff.”

