UFFICIALE – Cagliari, Annullata la conferenza stampa per dei casi di Covid-19

Tramite un comunicato ufficiale, il Cagliari fa sapere che dopo i test sanitari programmati oggi al gruppo squadra sono emersi dei casi di positività al Covid-19.



Di seguito il comunicato ufficiale:

“Sono risultati positivi i calciatori Simone Aresti, Raoul Bellanova e Matteo Lovato: vaccinati, asintomatici, sono in isolamento. A questi si aggiunge la positività al Covid-19 di Christian Oliva e di 5 calciatori della Primavera che comunque non sono entrati in contatto con il Gruppo Squadra e si trovano in isolamento. Nuovi test sono stati programmati per domani, a seguire verranno diramati i convocati per la gara”, si legge alla vigilia della sfida di campionato con la Roma”.

Comments

comments