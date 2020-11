UFFICIALE – Callejon, asintomatico, è positivo al Covid

La Fiorentina ha comunicato ufficialmente che José Callejon è risultato positivo all’ultimo giro di tamponi effettuato.

A seguire il comunicato ufficiale:

“ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è José Maria Callejon che, asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari.”

