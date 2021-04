UFFICIALE – Cambiano le sedi di alcune partite di Euro 2020. Sui club della Superlega nessuna decisione

Si è concluso poco fa il Comitato Esecutivo della UEFA, che ha preso alcune decisioni in merito ad Euro 2020 cambiando alcune sedi delle partite.

A riportare le varie decisioni è la redazione di Sky Sport. In primis, le quattro partite di Euro 2020 che si dovevano giocare a Bilbao (3 partite del Girone E ed un ottavo di finale) si giocheranno a Siviglia; lo Stadio Cartuja ha garantito l’accesso pari al 30% della capienza totale per gli spettatori. Le tre partite del Girone E in programma a Dublino, invece, si spostato a San Pietroburgo mentre l’ottavo di finale programmato a Dublino si giocherà a Londra.

Monaco di Baviera è confermata come sede dell’Europeo, dato che c’è stata la conferma sugli spettatori. Potranno entrare fino ad un massimo di 14.500 spettatori allo Stadio. Infine, i club che hanno aderito alla Superlega; la UEFA si è mostrata molto irritata dalla vicenda ma per non c’è stata nessuna decisione. Si saprà qualcosa in più solo nelle prossime settimane.

