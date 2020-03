UFFICIALE – Campania, prorogato fino al 14 aprile il divieto di uscita dalle abitazioni

Con un’ordinanza che è diventata pubblica poco fa, il Presidente della Regione Campania De Luca ha prorogato il divieto di uscita dalle abitazioni.

Di seguito potete leggere il testo dell’ordinanza:

“Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci sitrovi, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020.

Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute.



Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell’art.650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro, secondo quanto previsto dal decreto legge 3 febbraio 2020, n.6,convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e ss.mm.ii.

La trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l’esposizione alrischio di contagio cui si è sottoposto il trasgressore, l’obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell’ASL ai fini della eventuale disposizione, tenuto conto dellacircostanze in cui si è verificata l’uscita in violazione del presente provvedimento e del rischio di contagio nella specifica fattispecie, della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, per 14 giorni e con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.“

