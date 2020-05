UFFICIALE – C’è il via libera per la ripresa della Premier League dal 1° giugno

Questa mattina il Governo britannico ha dato il via libera alla Premier League per ripartire dal 1° giugno, rispettando le norme di sicurezza.

La Football Association aveva in mente di ricominciare con il campionato a partire dal 12 giugno; il Governo ha dato il via ufficiale per la ripresa a partire dal 1° giugno, ma ovviamente la ripresa sarà rigorosamente a porte chiuse.

Nel piano per la ripartenza presentato da Boris Johnson, infatti, c’è anche il via libera per lo sport professionistico. Tutti quelli che fanno parte dello sport professionistico dovranno seguire i protocolli previsti dalle 60 pagine del programma.

