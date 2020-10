UFFICIALE – Chiesa è un nuovo giocatore della Juventus

Poco fa la Juventus ha depositato il contratto di Federico Chiesa in Lega Serie A che lo rende un nuovo giocatore bianconero.

Chiesa passa dalla Fiorentina alla Juventus in prestito biennale con diritto di riscatto che diventa obbligo nel momento in cui si verificano una delle due condizioni concordate. Condizioni che riguardano la posizione in classifica della Juventus e le presenze; se la Juventus arriva almeno quarta o Chiesa raggiunge il 60% di presenze o realizza 10 gol e 10 assist in due stagioni il riscatto diventa obbligatorio.

Alla Fiorentina andranno 2 milioni per il primo anno di prestito, 8 per il secondo e 40 milioni per il riscatto. Oltre a queste cifre, ci sono anche 10 milioni di bonus; a riferire il tutto è Sky Sport.

