UFFICIALE – Conte, multa e 2 turni di squalifica. Sanzionato anche Oriali

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è stato squalificato dal Giudice Sportivo per l’alterco avuto con l’arbitro Maresca.

Due turni di stop per Antonio Conte. L’allenatore dell’Inter è stato squalificato dal Giudice Sportivo per le frasi rivolte all’arbitro Maresca nei minuti finali del match Udinese-Inter. Conte, multato anche per 20mila euro, non sarà quindi in panchina contro Benevento e Fiorentina.

Non solo Antonio Conte, fermato per due giornate dal giudice sportivo. L’Inter dovrà fare a meno, per un turno, anche di Gabriele Oriali, al quale è stata comminata anche un’ammenda di 5.000€ “perché, al termine della gara, reiterando le proteste anche dopo il provvedimento di ammonizione, raggiungeva al centro del terreno di giuoco il Direttore di gara urlandogli frasi irrispettose”.

