La Conmebol, la confederazione di calcio sudamericana, ha rinviato la Copa America 2020 all’estate 2021.

La Copa America in programma in Argentina e Colombia dal 12 giugno al 12 luglio, rinviata all’estate 2021 per l’emergenza coronavirus.

In pratica la Conmebol ha seguito la stessa strada dell’UEFA che ha rinviato gli Europei al 2021 [LEGGI QUI].

