Ufficiale, Coppa Italia: Atalanta in semifinale. Sfiderà la vincente tra Napoli e Spezia

Ufficiale, Coppa Italia: l’Atalanta di Gasperini vola in semifinale dopo aver battuto la Lazio. Sfiderà la vincente tra Napoli e Spezia.

Una bellissima partita quella tra Atalanta e Lazio che termina 3-2 per i nerazzurri. La squadra di Gasperini ha fronteggiato anche l’inferiorità numerica per una buona parte di secondo tempo per l’espulsione di Palomino.

Per l’Atalanta a segno Dijmsiti, Miranchuk e Malinovsky, per la Lazio invece Muriqi e Acerbi.

I nerazzurri affronteranno la vincente tra Napoli e Spezia.

