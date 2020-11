UFFICIALE – Coppa Italia, il Napoli dovrà sfidare l’Empoli al San Paolo

Poco fa è arrivata la conferma della sfidante di Coppa Italia del Napoli e di dove sarà giocata la gara secca degli Ottavi di finale.

Per l’Empoli, infatti, è arrivata la conferma della vittoria a tavolino per 3 a 0 contro il Brescia. Brescia che non si è presentato sul campo per gli ulteriori casi di Covid, impedendo così di poter disputare la partita in programma.La conferma è arrivata dalla sentenza del Giudice Sportivo:

“Gara Soc- EMPOLI – Soc. BRESCIA

Il Giudice Sportivo, rilevato che dal referto arbitrale si evince che la gara non si è disputata a causa della mancata presentazione della soc. Brescia; visti l’art. 10 comma 4 CGS e l’art. 55 comma 1 N.O.I.F.; delibera di sanzionare la Soc. BRESCIA con la perdita della gara con il punteggio di 0-3.”

Il Napoli, quindi, dovrà affrontare l’Empoli e lo affronterà al San Paolo, anche se per la data della partita dovrebbe chiamarsi già “Stadio Maradona”. Nel dettaglio, questi i sorteggi dei campi:

Fiorentina-Inter

Atalanta-Cagliari

Lazio-Parma

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Milan-Torino

Sassuolo-SPAL

Juventus-Genoa

