UFFICIALE. Coppe europee e covid: partite con le squadre inglese in campo neutro, due in Italia

Le restrizioni per il covid che alcuni Paesi hanno imposto sugli spostamenti da e per alcune nazioni ha costretto l’UEFA a scegliere sedi alternative per alcune partite di Champions League ed Europa League.

A preoccupare alcuni governi sembra essere la variante inglese del virus e non a caso le partite che vedono impegnate le squadre della Premier League si giocano in campo neutro.

Queste le partite spostate con le sedi scelte.

CHAMPIONS LEAGUE.

Borussia Moenchengladbach-Manchester City: si gioca a Budapest

Lipsia-Liverpool: si gioca a Budapest

Atletico Madrid-Chelsea: a Genova o a Bucarest.

EUROPA LEAGUE.

Benfica-Arsenal: si gioca a Roma

Real Sociedad-Manchester United: si gioca allo Stadium di Torino.

