Lo stop annunciato il Primo Ministro francese Edouard Philippe. Ora tocca alla federcalcio di Francia decidere sulla classifica definitiva dei campionati, sull’assegnazione del titolo, e su promozioni e retrocessioni.



Così il Primo ministro francese:

“Le grandi manifestazioni sportive e culturali, tutti gli eventi che riuniranno più di 5mila partecipanti e che devono essere organizzati in anticipo non potranno avere luogo fino a settembre. La stagione 2019-20 di calcio non potrà riprendere”.

