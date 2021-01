UFFICIALE – Coronavirus in Italia, firmato il nuovo DPCM

Poco fa è arrivata la notizia che il Governo ha firmato il nuovo DPCM per contrastare l’epidemia da Coronavirus in Italia.

Di seguito quanto riportato dal portale online del Corriere, che illustra anche le linee generali:

“Gli impianti da sci rimangono chiusi fino al 15 febbraio, palestre, piscine e cinema fino al 5 marzo, i musei potranno aprire dal lunedì al venerdì ma solo in fascia gialla, cibo e bevande potranno essere acquistati nei bar soltanto fino alle 18: il governo conferma la stretta nel nuovo Dpcm approvato per fermare i contagi da Covid-19 in vigore dal 16 gennaio.

E fissa il calendario dei divieti. Mantiene il sistema di divisione dell’Italia per fasce di colore e in attesa del monitoraggio di questa mattina conferma che le regioni a rischio alto andranno automaticamente in arancione. Ribadisce il coprifuoco dalle 22 alle 5 e l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso.“

