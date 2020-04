Dopo le anticipazioni date dal Premier Conte ieri sera, è arrivata anche la pubblicazione del nuovo DPCM per le misure di emergenza contro il Coronavirus.

La pubblicazione c’è stata sulla Gazzetta Ufficiale, e riporta ciò che ha anticipato ieri il premier in conferenza stampa. In giornata, poi, sarà pubblicato un FAQ che chiarirà meglio alcuni punti del DPCM, come nel caso della possibilità di “visitare i congiunti”.

