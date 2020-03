Anche l’America sta vivendo l’emergenza per il Coronavirus in questi giorni e Donald Trump, Presidente degli USA, ha chiuso i voli con l’Europa.

Voli chiusi, sia in entrata che in uscita, per 30 giorni. Oltre a questo provvedimento, il Presidente Trump ha anche criticato l’Europa per non essere riusciti a contrastare efficacemente il virus e di non aver fatto abbastanza.

Dal provvedimento del blocco dei voli, però, è esclusa la Gran Bretagna.

