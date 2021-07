UFFICIALE – DAZN rivela i nomi del team per la prossima stagione

Nel corso dell’evento che si è tenuto a Milano, DAZN ha rivelato i nome che fanno parte del team per la prossima stagione.

Tra i nomi spicca anche quello di Stephan Schwoch, ex giocatore del Napoli; conferma per Diletta Leotta e c’è la new entry che arriva direttamente da Mediaset: Giorgia Rossi. Tra le altre conferme ci sono i nomi di Pierluigi Pardo, Dario Marcolin e Stefano Borghi.

A seguire la lista ufficiale dei nomi:

Massimo Ambrosini;

Federico Balzaretti;

Andrea Barzagli;

Federica Zille;

Riccado Montolivo;

Alessandro Matri;

Simone Tiribocchi;

Massimo Gobbi;

Giampaolo Pazzini;

Diletta Leotta;

Dario Marcolin;

Alessandro Budel;

Francesco Guidolin;

Stefan Schwoch;

Giorgia Rossi;

Marco Cattaneo;

Tommaso Turci;

Marco Russo;

Davide Bernardi;

Stefano Borghi;

Roberto Cravero;

Pierluigi Pardo;

Riccardo Mancini;

Edoardo Testoni;

Ricky Buscaglia;

Dario Mastroianni.

