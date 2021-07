Ufficiale: De Paul è un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid

A due giorni dalla fine della Copa America l’Atletico Madrid ufficializza l’acquisto di Rodrigo De Paul dall’Udinese.

Queste le prime dichiarazioni del centrocampista argentino:

“Sono molto felice di avere l’opportunità di lavorare sotto i comandi di Simeone. In primo luogo, per il tipo di allenatore di calcio che è, uno dei migliori di tutti i tempi. Amo il calcio, fa parte della mia quotidianità e avere alla guida un allenatore del calibro di Simeone è un privilegio. Inoltre mi riempie di orgoglio connazionale, mi piace stare ai suoi comandi perché sono cresciuto guardandolo giocare con la maglia della Nazionale di calcio dell’Argentina.”

