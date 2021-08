Tramite il profilo Twitter ufficiale l’Atalanta B.C. presenta il suo nuovo giocatore Merih Demiral.

Di seguito il tweet:

⚫️ @Merihdemiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta! Hoş geldin, Merih! #Demiral is a new Atalanta player! Welcome, Merih! #GoAtalantaGo ⚫️ pic.twitter.com/82QhThYlPL

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 6, 2021