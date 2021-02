L’AIA ha comunicato le designazioni per la prossima giornata di Serie A, dove andrà in scena il derby tra Napoli e Benevento. Abisso scelto come arbitro.

In sala Var invece ci sarà Valeri. A seguire la sestina completa:

Arbitro: ABISSO

Assistenti: GALETTO – PAGLIARDINI

IV Uomo: SACCHI

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI

La partita si giocherà domenica alle ore 18.00 allo Stadio Maradona.

