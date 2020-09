UFFICIALE – D’Ignazio va in prestito alla Turris Calcio

La S.S. Turris Calcio comunica che Luigi D’Ignazio arriva in prestito dal Napoli per una stagione. A seguire il comunicato ufficiale.

“La S.S. TURRIS CALCIO rinforza ulteriormente la corsia sinistra comunicando l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive dell’esterno basso Luigi D’Ignazio; il giocatore arriva in prestito dalla SOCIETA’ SPORTIVA CALCIO NAPOLI per la stagione 2020-2021.

Il terzino mancino (classe 1998), cresciuto nel settore giovanile partenopeo, è reduce dall’esperienza in prestito alla Carrarese in serie C. In precedenza, sempre tra i professionisti, aveva vestito le casacche di Sambenedettese e Cavese dopo aver contribuito alla promozione del Bari dalla serie D nella stagione 2018-2019.

L’operazione è stata favorita dalla proficua mediazione portata avanti dal direttore generale dell’area tecnica corallina, Rosario Primicile, con la dirigenza del Calcio Napoli e con l’agente del calciatore Christian Bosco.“

