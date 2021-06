Ufficiale – Dionisi è il nuovo allenatore del Sassuolo

Ufficiale – Alessio Dionisi è il nuovo allenatore del Sassuolo. L’ex Empoli arriva in neroverde per la sua prima esperienza in Serie A.

Ecco il comunicato del Sassuolo:

“Oggi, presso il Mapei Football Center, alla presenza dell’AD Giovanni Carnevali e del DS Giovanni Rossi, è stato definito l’accordo per conferire l’incarico di allenatore della Prima Squadra al Sig. Alessio Dionisi. L’accordo decorre dal 1° Luglio 2021 e prevede una durata biennale fino a Giugno 2023. La presentazione alla stampa e ai media avverrà nelle prossime settimane. Benvenuto Mister e buon lavoro da parte di tutto il mondo neroverde!”

