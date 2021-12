La capienza negli stadi fa un passo indietro, di fronte alla quota centomila contagi di Covid-19 sfiorata con i dati di oggi.

Il Governo ha deciso di abbassare la capienza per gli eventi sportivi. Il massimo livello di riempimento degli spalti torna a essere il 50% con la soluzione a scacchiera in vigore prima dell’estensione al 75 per cento che è attualmente in vigore. Cambia anche la situazione per gli impianti sportivi al chiuso, che potranno arrivare al 35%.

