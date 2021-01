UFFICIALE – Empoli, i convocati: c’è Ricci

L’Empoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato i convocati per la sfida di domani contro il Napoli di Coppa Italia.

A seguire il comunicato ufficiale:

“Sono 26 i convocati di mister Dionisi per la gara contro il Napoli, valida per gli Ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021 in programma domani, mercoledì 13 gennaio, alle ore 17.45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

PORTIERI – Brignoli, Furlan, Pratelli;

DIFENSORI – Cambiaso, Casale, Fiamozzi, Nikolaou, Parisi, Pirrello, Romagnoli, Terzic, Viti, Zappella;

CENTROCAMPISTI – Asllani, Bajrami, Damiani, Haas, Ricci, Stulac, Zurkowski;

ATTACCANTI – Baldanzi, La Mantia, Mancuso, Matos, Moreo, Olivieri.

