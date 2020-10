UFFICIALE – Europa League, arriva la lista del Napoli: esclusi anche Malcuit e Llorente

La Uefa ha pubblicato la lista dei giocatori del Napoli che saranno impegnati in Europa League; gli esclusi dalla lista sono Milik, Malcuit e Llorente.

In totale, il Napoli può inserire 23 elementi che vanno a comporre la rosa disponibile per le partite di Europa League. Oltre agli Under 22 la Uefa prevede anche l’Under 21 e per questo il club azzurro perde altri due posti; la lista per l’Europa League, a differenza di quella della Serie A, ancora non era stata comunicata.

La lista per l’Europa League del Napoli

Ospina

Koulibaly

Maksimovic

Manolas

Rrahmani

Ghoulam

Mario Rui

Lobotka

Demme

Fabiàn

Bakayoko

Elmas

Zielinski

Lozano

Osimhen

Mertens

Petagna

Formati in Italia

1 Meret

2 Hysaj

3 Di Lorenzo

4 Politano

Formati nel club

1 Contini

Insigne

3 ——

4 ——

Under 21

—-

Esclusi:

Milik

Llorente

Malcuit

