UFFICIALE – Europa League, Basilea-Eintracht non si giocherà in Svizzera

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Basilea comunica che il match di Europa League non si giocherà nella città svizzera.

Di seguito il comunicato:

“La partita di ottavi di finale di Europa League in programma il 19 marzo 2020 al St. Jakob Park tra Basilea ed Eintracht Francoforte non potrà svolgersi a Basilea.

Dopo aver consultato le autorità per la crisi, la polizia cantonale di Basilea ha deciso di non approvare lo svolgimento della partita per la protezione della salute della popolazione e per rallentare la diffusione del coronavirus, nonché il carico di lavoro della squadra medica della città.

L’esperienza infatti ha dimostrato che anche con una partita a porte chiuse si può presumere che diverse centinaia di tifosi ospiti viaggino a Basilea e si radunino davanti allo stadio durante la partita.

In questo caso, l’intenzione associata al divieto di eventi con oltre un migliaio di persone sarebbe compromessa. Inoltre, i medici svizzeri stanno cercando di aumentare la capienza degli ospedali e non potrebbero garantire l’attrezzatura necessaria per un dispiegamento così ampio.”

fonte: gianlucadimarzio.com

