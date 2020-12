Con la conclusione delle partite di questa sera di Champions League si sono definite anche le otto squadre che scendono in Europa League.

Le otto squadre si suddividono tra teste di serie e non; tra le prime c’è la presenza del Manchester United e dell’Ajax che potrebbero creare non pochi grattacapi. A seguire le otto squadre che retrocedono in Europa League:

Teste di Serie : Manchester United, Brugge, Shaktar Donetsk, Ajax

: Manchester United, Brugge, Shaktar Donetsk, Ajax Non Teste di Serie: Krasnodar, Dinamo Kiev, Salisburgo, Olympiacos

Comments

comments