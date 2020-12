Ufficiale, Europa Leage: sarà Napoli-Granada ai sedicesimi di finale. Sorteggiato dunque l’avversario degli azzurri nel prossimo turno europeo.

Un’altra spagnola sul cammino degli azzurri verso la finale. Il Granada sorteggiato come avversario per i sedicesimi di finale. Evitate Lille, Salisburgo e Benfica ma, in ogni caso, poteva andare meglio agli azzurri.

