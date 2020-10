UFFICIALE – Europa League, tutti i gironi sorteggiati

Con la conclusione del sorteggio dei gironi di Europa League, ora si ha il quadro completo di come sono suddivise le squadre.

Come già abbiamo detto, la Roma è stata molto fortunata nel sorteggio. I giallorossi, infatti, hanno pescato le squadre più modeste che c’erano in ogni fascia; per quanto riguarda il Milan, che era in terza fascia, c’è stata la sfortuna di pescare la squadra di quarta fascia più forte nel girone: il Lille.

Per gli azzurri guidati da Gattuso, invece, un girone non particolarmente semplice con Real Sociedad e AZ Alkmaar. A seguire tutti i gironi sorteggiati:

A: Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofia

B: Arsenal, Rapid Vienna, Molde, Dundalk

C: Bayer Leverkusen, Sparta Praga, Hapoel, Nizza

D: Benfica, Standard Liegi, Rangers, Lech Poznan

E: PSV, Paok, Granada, Omonoia

F: Napoli, Real Sociedad, Az Alkmaar, Rijeka

G: Sparta Braga, Leicester, Aek Atene, Zorya

H: Celtic, Sparta Praga, Milan, Lille

I: Villarreal, Qarabaq, Maccabi, Sivasspor

J: Tottenham, Ludogorets, Lask, Antwerp

K: Cska Mosca, Dinamo Zagabria, Feyenoord, Wolfsberger

L: Gent, Stella Rossa, Hoffenheim, Liberec.

