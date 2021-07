UFFICIALE – Felipe Anderson ceduto a titolo definitivo alla Lazio

Il West Ham, club in cui ha giocato Felipe Anderson, comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore alla Lazio.

Questa la nota ufficiale pubblicata dal club inglese:

“Il West Ham United può confermare di aver concordato un accordo per Felipe Anderson per unirsi alla Lazio di Serie A italiana con un trasferimento permanente non divulgato.

Tutti al West Ham United desiderano ringraziare Felipe Anderson per il contributo dato durante il suo periodo come Hammer e gli augurano il meglio per il suo futuro.“

