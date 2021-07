UFFICIALE – FIGC, cambia il protocollo: nessun tampone per vaccinati e guariti in Serie A

La FIGC annuncia i cambiamenti al protocollo anti-Covid per la Serie A. Non ci saranno tamponi per i vaccinati ed i guariti dal virus.

Tra le novità più importanti del nuovo regolamento, ci sono:

non c’è più il gruppo squadra ma si parla di gruppo 1, gruppo 2 e gruppo 3. Il Gruppo 1 è quello composto da calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri altri componenti dello staff e i medici sociali. Poi vi è il gruppo 2, del quale fanno parte gli arbitri e tutte le categorie a essi collegate; infine, il gruppo 3, comprendente tutti coloro che partecipano alla gestione dell’evento.

le variabili che possono influenzare la prossima stagione sono due: l’andamento della campagna vaccinale e la comparsa di varianti. La novità vede che il Gruppo 1 sarà diviso in tre categorie: vaccinati, guariti e suscettibili da contagio (anche quelli con una dose di vaccino rientrano tra questi ultimi). Dovranno sottoporsi a: visita clinica; test molecolare o antigenico rapido, da ripetersi entro 5-6 giorni per i suscettibili; test sierologico quantitativo. In caso di positività di un soggetto, quest’ultimo deve essere allontanato dal gruppo.

la novità c’è anche per i controlli a stagione in corso. Rispetto alla scorsa stagione è che saranno obbligatori solo per i “suscettibili”, mentre facoltativi per vaccinati e guariti da non più di sei mesi. È prevista comunque la possibilità di aggiornare il protocollo in corso d’opera, prima dell’inizio del campionato.

QUI si può leggere la versione integrale del regolamento.

