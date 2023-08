Ufficiale: Folorunsho è un nuovo centrocampista del Verona

Adesso è ufficiale, Folorunsho è un nuovo centrocampista dell’Hellas Verona.

“Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – a titolo temporaneo fino al 30/06/2024 – da SSC Napoli le prestazioni sportive del centrocampista Michael Folorunsho.



Nato il 7 Febbraio 1998 a Roma, Michael Folorunsho inizia la sua carriera nel Savio, prima di trasferirsi al Settore giovanile della Lazio nel 2014. Dopo tre anni con i biancocelesti, il centrocampista passa alla Virtus Francavilla in Serie C. Con la squadra pugliese Folorunsho disputa due stagioni e fa il suo esordio tra i professionisti il 30 luglio 2017, in un match di Coppa Italia vinto 3-1 contro l’Imolese. Nella stagione 2019/20 il centrocampista viene acquistato dal Napoli e disputa le successive tre stagioni in prestito tra Bari, Reggina, Pordenone e nuovamente Reggina (nella seconda metà della stagione 2021/22) dove tra Serie B, Serie C e Coppa Italia colleziona 79 presenze totali ed 11 reti. Nella stagione 2022/23 torna in prestito al Bari, e realizza 9 gol in 32 presenze nel campionato di Serie B. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Michael Folorunsho, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra.

Reduce dall’ottima stagione al Bari, l’attaccante classe ’98 ha raggiunto l’accordo col club partenopeo per il rinnovo del contratto fino al 2027 prima di andare via in prestito.”

