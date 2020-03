L’annuncio del provvedimento lo ha dato il premier francese Edouard Philippe. Stessa misura adottata dall’Italia per contrastare il Coronavirus.

Da domenica, quindi, i ristoranti, bar, luoghi di culto, e tutti i luoghi non indispensabili, saranno chiusi. In più c’è stato l’annuncio dell’intensificazione delle misure per contrastare il Coronavirus e l’esercito è pronto a scendere in campo per aiutare gli ospedali, in caso di bisogno.

