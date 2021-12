Domenico Criscito è risultato di nuovo positivo al Covid e lo ha comunicato lui stesso tramite il proprio profilo social.

Queste le sue parole, in una storia di Instagram:

“Dopo bambini moglie e tata non poteva farsi scappare anche me. Maledetto Covid… dopo essere stato positivo un anno e dopo aver fatto due dosi di vaccino è tornato a rompere le palle a me..”

Comments

comments