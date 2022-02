UFFICIALE – Giudice Sportivo: Atalanta-Torino si disputerà, due gare ancora sub iudice

Il Giudice Sportivo ha annunciato le decisioni in merito alle tre partite di Serie A che non si sono giocate il 6 gennaio a causa del Covid.

In particolare, il Giudice Sportivo ha deciso che Atalanta-Torino si dovrà disputare e la Lega Serie A dovrà organizzare l’incontro. Per quanto riguarda le altre due partite che non si sono disputate, Venezia-Salernitana e Fiorentina-Udinese, non c’è ancora una decisione. Le due gare, quindi, sono ancora sub iudice.

Questa la decisione su Venezia-Salernitana:

“Riservandosi di decidere in rito e nel merito, dispone che la reclamante U.S. Salernitana, nel termine massimo di giorni sette dalla pubblicazione della presente decisione interlocutoria, fornisca, con atti trasmessi a questo Giudice e alle altre parti intervenute in giudizio, ogni elemento utile a confermare o meno la situazione descritta in parte motiva circa i calciatori disponibili per la gara de qua. Alle parti resistenti è data facoltà di controdedurre e di fornire ulteriori elementi nel termine di giorni tre dalla ricezione degli atti da parte della società reclamante.”

Stessa decisione per l’altra gara, Fiorentina-Udinese:

“Riservandosi di decidere in rito e nel merito, dispone che la reclamante Udinese Calcio, nel termine massimo di giorni sette dalla pubblicazione della presente decisione interlocutoria, fornisca, con atti trasmessi a questo Giudice e alle altre parti intervenute in giudizio, ogni elemento utile a chiarire e confermare la situazione descritta nel ricorso e nella parte motiva della presente pronunzia circa i calciatori effettivamente disponibili per la gara de qua, nonché in ordine all’individuazione dei contatti stretti e pertanto dei soggetti posti in quarantena/autosorveglianza. Alla Lega Serie A, intervenuta in giudizio, è data facoltà di controdedurre e di fornire ulteriori elementi nel termine di giorni tre dalla ricezione degli atti da parte della società reclamante.”

