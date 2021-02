Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo per quanto riguarda la Coppa Italia, all’indomani della conclusione delle due semifinali.

Non c’è nessun accenno alla lite tra Conte e Agnelli così come al botta e risposta tra Paratici e Oriali. Solo due squalificati per seconda sanzione: Brozovic per l’Inter e Alex Sandro della Juventus. Quest’ultimo, tra l’altro, salterà la finale della competizione.

