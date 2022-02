UFFICIALE – Giudice Sportivo, Salernitana-Venezia si dovrà disputare

Poco fa è arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara tra Salernitana e Venezia, rinviata per via dei casi Covid nei granata.

Il Giudice ha deciso di non sanzionare il club granata per quello che è successo e per questo la partita si dovrà disputare. La decisione su quando recuperare la gara è rimessa alla Lega Serie A. Con questa decisione, diventano due le gare che la Salernitana dovrà recuperare rientrando in piena lotta salvezza.

Lo 0 a 3 contro l’Udinese, infatti, è annullato e per questo ora i granata hanno potenzialmente sei punti a disposizione da poter conquistare.

