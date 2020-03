UFFICIALE – Giudice sportivo: sono in cinque gli squalificati

Nell’attesa di capire se il prossimo turno di Serie A si giocherà oppure no, il Giudice Sportivo ha comunicato gli squalificati.

Sono in cinque gli squalificati per il prossimo turno di campionato: Bani, Santander e Schouten del Bologna, Joao Pedro del Cagliari e Donati del Lecce per espressioni blasfeme.

A questi devono essere aggiunti altri cinque calciatori, che arrivano dal turno scorso in cui non hanno giocato. I cinque in questione sono: Mateju del Brescia, Dalbert della Fiorentina, Strefezza della Spal, Murru e Ramirez della Sampdoria e Velosonel Verona.

Proprio Miguel Veloso interessa da vicino il Napoli, dato che non giocherà la gara contro gli azzurri del prossimo turno.

Comments

comments