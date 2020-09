Ufficiale: Higuain risolve il suo contratto con la Juventus, effetto economico negativo di 18,3 milioni

Adesso è ufficiale, Gonzalo Higuain risolve il suo contratto con la Juventus, questo il comunicato del club bianconero.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Gonzalo Gerardo Higuain. Tale operazione genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2019/2020, pari a € 18,3 milioni, con effetto della svalutazione del valore residuo del calciatore.

Il Consiglio di Amministrazione di Juventus è stato convocato per domani, 18 settembre, per esaminare e approvare il novo progetto di bilancio d’esercizio al 30 giugno 2020 – da sottoporre all’Assemblea degli azionisti già convocata per il prossimo 15 ottobre – per tenere conto dell’effetto economico negativo generato dalla citata risuluzione contrattuale.

Comments

comments