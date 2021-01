UFFICIALE – Ibrahimovic e Lukaku squalificati un turno in Coppa Italia. Palomino salta l’andata con il Napoli

Il Giudice Sportivo ha pubblicato le decisioni prese sui giocatori squalificati in Coppa Italia; decisioni che interessano indirettamente anche il Napoli.

Per quanto riguarda l’interesse degli azzurri, Palomino salterà la partita di andata di semifinale con il Napoli di Coppa Italia. Lukaku e Ibrahimovic, protagonisti della rissa nel derby di martedì, sono entrambi squalificati per una giornata. I due sono squalificati semplicemente per somma di ammonizioni.

Oltre a loro, ci sono anche Hakimi e Kessié che sono squalificati per somma di ammonizioni. Spetterà alla Procura Federale se chiudere così il caso della rissa o aprire un’inchiesta e proseguire.

