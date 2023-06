UFFICIALE – Ibrahimovic si ritira: “E’ arrivato il momento di dire ciao al calcio”

Questa sera Zlatan Ibrahimovic ha dato il suo addio al calcio.

“Ho tanti ricordi e tante emozioni qui dentro, la prima volta che sono arrivato qui mi avete dato felicità. La seconda amore. Sarò milanista per tutta la vita. E’ arrivato il momento di dire ciao al calcio, ma non a voi. Ci vediamo in giro, se siete fortunati. Forza Milan e arrivederci.

Ho tanti ricordi e vissuto tante emozioni qui dentro, la prima volta che sono arrivato qui mi avete dato felicità. La seconda amore. Voglio ringraziare la mia famiglia, tutti quelli che mi sono vicini, per la loro pazienza. Voglio ringraziare la mia seconda famiglia, i giocatori. Voglio ringraziare Pioli e il suo staff per la responsabilità che mi avete dato. Voglio ringraziare i dirigenti per l’opportunità

Ma i più importanti di tutti: dal mio cuore voglio ringraziare voi tifosi. Mi avete accolto a braccia aperte, mi avete fatto sentire a casa. Sarò milanista per tutta la vita. È arrivato il momento di dire ciao al calcio, ma non a voi. Ho troppe emozioni che mi stanno passando dentro. Ci vediamo in giro, se sarete fortunati. Forza Milan e arrivederci”.

