Con un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Twitter, il Barcellona comunica lo stop delle attività fino a nuovo avviso.

Di seguito il post pubblicato:

Given the healthcare situation and according to the recommendations of the Club’s medical staff, the first team has suspended all activity until further notice. pic.twitter.com/NpKMg9QfWP

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 13, 2020