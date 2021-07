UFFICIALE – Il Chievo dice addio alla Serie B

Il Collegio di Garanzia del Coni si è espresso sulle domande presentate da sei club, tra cui il Chievo per la Serie B.

L’organo ha bocciato il ricorso presentato dal club veronese sull’esclusione da parte della FIGC dopo la bocciatura della Covisoc. Il Chievo, quindi, non sarà ammesso in Serie B ed al suo posto dovrebbe salire il Cosenza.

Oltre all’esclusione del Chievo, altri quattro club sono esclusi dalla Serie C e si tratta di: Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese. Solo la Paganese si è salvata con il ricorso in Serie C.

Ad essere ripescate dovrebbero essere: Latina, Lucchese, Fidelis Andria, Fano o Pistoiese (da valutare se regolare la domanda del Fano) e Rimini. Domani alle ore 11 ci sarà il Consiglio Federale che ratificherà le esclusioni.

