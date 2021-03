Ufficiale – Il Giudice Sportivo corregge la sanzione su Gattuso

Ufficiale – Il Giudice Sportivo Mastandrea corregge la sanzione sull’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso precedentemente annunciata.

Questo il comunicato della Lega Calcio:

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea visto che per un errore del programma utilizzato da questa segreteria sul C.U. 223 pubblicato in data odierna, veniva riportato erronamente nella sezione b) Allenatore, ammoniti, ammoninazione co diffida (quarta sezione) il nominativo dell’allenatore della Soc. Napoli Gennaro Gattuso che contrariamente doveva essere inserito come seconda sanzione delibera di rettificare il C.U. 223 del 16 marzo 2021 all’allenatore della Soc. Napoli Gennaro Gattuso l’ammonizione “seconda sanzione”.

Comments

comments