Ufficiale Il Napoli comunica le date del ritiro in Trentino.

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 11 APRILE 2025 – La SSC Napoli inizierà il ritiro precampionato 2025 il prossimo 17 luglio nel tradizionale ritiro di Dimaro Folgarida, in Val di Sole. La squadra azzurra sarà ospitata nella località turistica del Trentino sino al 27 Luglio allenandosi alla SKI.IT Arena, nella ormai consueta cornice di Carciato.

Gli Azzurri partiranno dunque ancora una volta dalla Val di Sole, sugellando un legame ormai consolidato che si rinnova per il quattordicesimo anno di fila: un vero e proprio record nel panorama calcistico internazionale.

Il mese di Luglio offrirà ai tifosi partenopei l’occasione di osservare da vicino i propri idoli.

Gli undici giorni di ritiro copriranno due fine settimana, dando ai tifosi l’opportunità di vivere una vacanza di totale relax e rigenerazione fisica in uno scenario unico, all’insegna della passione calcistica e dell’amore verso la natura più incontaminata.

Il connubio tra il Club ed il Trentino è andato rafforzandosi di stagione in stagione, favorito senza dubbio dall’inconfondibile accoglienza di questo territorio: un’alchimia perfetta di amicizia, complicità e divertimento favorita da strutture ricettive di qualità, incredibili paesaggi e un’offerta gastronomica basata sui più genuini ingredienti della montagna.

A comunicare ufficialmente le date del nuovo ritiro sono stati il Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, l’assessore al Turismo e Sport del Trentino, il CEO di Trentino Marketing Maurizio Rossini e il Presidente dell’Apt Val di Sole Luciano Rizzi.

“Sono felice di continuare questo bellissimo rapporto con il Trentino, dove il Napoli farà il suo quattordicesimo ritiro precampionato quest’anno. La Val di Sole – ha sottolineato il Presidente Aurelio De Laurentiis – crea l’atmosfera giusta per ritemprarsi dopo le fatiche di un’intera stagione. Quest’estate saremo presenti da subito con moltissimi giocatori per iniziare un percorso sempre più vincente“.

Queste le parole di Maurizio Rossini: «Aver l’onore di ospitare per la quattordicesima volta il ritiro calcistico della Società Calcio Napoli in Trentino e in particolar modo nella nostra Val di Sole è per noi un vanto. Il Trentino è un territorio particolarmente vocato allo sport e in estate riesce ad essere strategico per numerose realtà sportive dal calcio alla pallavolo, dal basket alla scherma e alla ginnastica, tanto per fare alcuni esempi. Questo grazie ad un clima ideale, ma anche alle strutture sportive attrezzate e moderne e ai servizi che si distinguono per qualità e professionalità. Il fatto che il presidente Aurelio De Laurentiis abbia scelto Dimaro e Folgarida per iniziare il lungo percorso di preparazione atletica e tecnica in vista della prossima stagione agonistica anche quest’anno testimonia il forte legame fra il Trentino e la società partenopea, un club prestigioso e una tifoseria appassionata che apprezza le qualità ambientali e gastronomiche della Val di Sole. Dalla possibilità di praticare mille attività con le famiglie, al relax, ma pure alle malghe e alle locande dalla qualità e dall’atmosfera unica».

Questo, invece, il commento di Luciano Rizzi: “Siamo contenti di poter nuovamente proporre ai tifosi della SSC Napoli undici giorni di soggiorno in Val di Sole per assistere agli allenamenti dei propri beniamini e contestualmente per godere di una vacanza alla scoperta del nostro territorio. Una realtà ricca di un patrimonio ambientale e gioielli unici: le Dolomiti di Brenta patrimonio Unesco, i ghiacciai perenni, le acque termali, il fiume Noce ideale per la pratica di attività sportive e le due valli laterali di Peio e di Rabbi. E poi i boschi, le malghe, la ruralità di montagna, l’offerta gastronomica e l’articolata ricettività. E momenti di relax e di divertimento in quello che è sempre più considerato un paradiso delle attività outdoor: dalla Mtb al rafting, dalle passeggiate alle escursioni in quota.”

Sul piano sportivo la Val di Sole ospiterà la tappa di Coppa del Mondo UCI MTB (20 – 22 giugno) e l’ECA Wildwater Canoeing European Championships 2025 dal 4 all’8 giugno.