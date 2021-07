Il Taranto ha deciso di ripartire da due pilastri della Serie D con la sua nuova avventura. Uno di questi pilastri è l’ex centrocampista azzurro Montervino.

Per lui infatti c’è il rinnovo di contratto come ds del club per due anni. Insieme a quello di Montervino c’è anche il rinnovo dell’allenatore Giuseppe Laterza.

