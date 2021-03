UFFICIALE – Il Torino ha presentato il preannuncio di ricorso

Il Torino ha presentato il preannuncio di ricorso per la mancata disputa della gara contro la Lazio. Il comunicato ufficiale.

“Il Torino Football Club, assistito e difeso dall’avvocato Eduardo Chiacchio, comunica di aver depositato presso il Giudice sportivo della Lega di serie A il preannuncio di ricorso circa le cause di forza maggiore che hanno impedito la disputa della partita Lazio-Torino”.

I granata non sono partiti per Roma perché in isolamento, come da disposizione della Asl locale che ha scritto anche alla Lega Serie A. La decisione di non disputare la partita dell’Olimpico è stata presa dopo i 45 minuti di attesa previsti come da regolamento.

