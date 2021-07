Il Venezia, la prima sfidante del Napoli nella Serie A 2021/22, annuncia l’arrivo del giovane portiere Arvidsson dall’Helsinborgs.

A seguire il comunicato ufficiale:

“Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con Helsingborgs IF per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto del portiere classe 2003 Nils Arvidsson.”

